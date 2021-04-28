Яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав кадри з вечірки в учасниці "Холостяка"

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективний наречений так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток в соцмережі Instagram. У своєму мікроблозі хлопець часто ділиться яскравими кадрами зі свого насиченого життя.

Так, нещодавно в сторіс Олексій поділився веселими кадрами з гучної вечірки і розповів, щоб це було за Захід. Виявилося, що хлопець побував на новосіллі в однієї з учасниць шоу "Холостяк" Олександри Миколюк. Дівчина запросила додому своїх друзів і подружок з реаліті шоу і хвалилася покупкою квартири. Видно, що для гостей накрили фуршетний стіл зі смачними закусками, фруктами і шампанським.

Тригубенко у своїх сторіс показав, що він здорово повеселився в компанії дівчат. Винуватицю свята Олександру вітали з пишними букетами і бажали багато приємностей в її новому домі. А вона у відповідь голосно вигукувала "Спасибі! Спасибі!". "Новосілля", - каже Олексій на відео, коли вечірка тільки почалася.

Відзначимо, що дівчата з "Холостяка" і хлопці з "Холостячки" здорово подружилися між собою і не вперше збираються на подібних вечірках. Так, нещодавно Тригубенко показував кадри з іншого вечірники - тоді вони в ресторані відзначали день народження однієї їх учасниць проекту "Холостяк".

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