Старша донька співачки Олі Полякової Маша привела в замішання несподіваними кадрами

16-річна дівчина активно веде свій Instagram-блог, виставляючи фото з життя і ділячись особистими переживаннями. На неї підписані вже понад 170 тисяч осіб. Час від часу Маша дивує публіку епатуючими кадрами.

Зокрема, дочка Полякової налякала користувачів закривавленим обличчям, показавши його крупним планом в "сторіз", передає Politeka.net. У дівчини пішла носом кров і замість того, щоб вирішити проблему, вона зняла те, що відбувається. Судячи з її поведінки, Маша абсолютно не хвилювалася і навіть підспівувала в цей момент, на кадрах було чути, як грає музика.

Дочка Полякової не вперше шокує публіку закривавленими кадрами. Минулого року дівчина вже виставляла подібне фото в Instagram, здивувавши дивним написом.

"До речі кров справжня", - повідомила вона й додала в коментарях, - "Місячні не звідти".

Багато підписників дівчини не оцінили її пост, відзначивши, що вона "жене останнім часом".

"Мама Оля дай їй ременя за таке"; "Кримінальне чтиво"; "не звертай увагу на хейт, ти така як є і це прекрасно😍", - відреагували користувачі.

Раніше ми розповідали, Маша вразила "дорослим" фото, розкинувшись у бікіні на сітці над морем. Як відомо, зараз дівчина разом з мамою, молодшою сестрою і бабусею відпочивають в Туреччині.

"Ви любите більше теплу або холодну погоду?", - поцікавилася вона у своїх фанатів. Судячи з кадру, в момент, коли Маша робила фото, було похмуро.

"Фігура вогонь", "фігурка топ", "палаюча штучка. Красива фігура", "Фотка вогонь, красуня", «Ну ляхи великі, це не в образу», "рибка", - коментували користувачі.

Нагадаємо, Полякова покрутила засмаглими стегнами в блискучому міні-бікіні:"все-таки, конкурентка молодим".

Як повідомляла Politeka, Полякова на відпочинку показала підрослих дочок в купальниках: "молодша на п'яти наступає".