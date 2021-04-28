Модель Соня Євдокименко порадувала шанувальників яскравими кадрами своїх танців

Як повідомляє Politeka.net, юна внучка відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко - успішна блогерка і модель, яка підкорила світових кутюр'є і модні будинки. Дівчина живе в Нью-Йорку, де навчається в престижній школі дизайну для "золотої молоді". Красуня активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото і відео зі свого насиченого життя. Так, нещодавно вона виклала в сторіс кумедні кадри своїх танців, на яких засвітила не тільки ідеальний животик, але і розкішну квартиру на Манхеттені, в якій живе.

На яскравих кадрах видно, що Соня ритмічно рухається в такт музиці, виконуючи забавні рухи руками, ногами і навіть обличчям. Перед камерою красуня з'явилася в спортивному образі - на ній небесно-блакитний костюмчик, який складається з коротеньких шортів і об'ємної, але короткої кофти. Цей наряд підкреслив не тільки стрункі ніжки моделі, але і оголив ідеальний плоский животик. Волосся дівчини розпущене і розпатлане від рухів, а на обличчі немає макіяжу, тільки посмішка і кривляння. "Танцювальна перерва", - підписала сторіс Євдокименко.

Відзначимо, що в сторіс Соні також можна побачити відео, на якому вона їде за кермом автомобіля-кабріолета. Її довге волосся та й розвиваються на вітрі, а на очі вона в якийсь момент надягає сонцезахисні окуляри. Виглядають ці кадри дуже ефектно і пафосно.

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