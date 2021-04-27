Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поступово відновлюється після хірургічного втручання

Як відомо, 35-річній актрисі нещодавно видалили шийну грижу хребта, в двох місцях, замінивши деякі кісткові пластини на штучні диски. Проблеми з шиєю у зірки з'явилися через стару травму. Десять років тому Анна впала з коня під час зйомок історичного фільму. Через роки дикий біль дав про себе знати з новою силою, Анні знадобилася термінова операція.

Зараз дружина продюсера "Картал 95" знаходиться вдома: відновлення дається дівчині важко, але вона намагається не падати духом. Днями Саліванчук приголомшила підписників, коли розплакалася прямо перед камерою. Не в силах терпіти біль, вона зробила собі спеціальний укол, після якого її стан покращився.

У нових "сторіз" актриса зняла шийний комір і вперше показала свій шрам, який загоюється, передає Politeka.net.

"Сумували за мною? Пишите, де я пропала після вчорашнього плачу... Вибачте, будь ласка, що я показала вам вчора свою таку емоцію... Але, щоб ви знали, всі актори, всі блогери - вони теж люди, у них теж буває біда. Зараз напишите: "Ай, у вас завжди все добре, в Інстаграмі показуєте тільки красу..." Ось, я вам показала не тільки красу свою. Але зате. Уколи роблять свою справу", - розговорилася Саліванчук.

Зірка похвалилася посвіжілим виглядом і бадьорим настроєм.

"Я помила голову, зробила мейк... Загалом хочу собі подобатися і подобатися вам і переставати ридати", - заявила вона.

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