Дружина Микити Добриніна Даша Квіткова відповіла хейтерам на критику

Як повідомляє Politeka.net, Микита Добринін один з небагатьох чоловіків, який знайшов свою любов на проекті "Холостяк". Обраницею телеведучого і шоумена стала популярна нині блогерка Даша Квіткова. Парочка одружилася, і тепер очікує появи сина, вагітна дівчина весь час постить в соцмережі яскраві кадри з животом в купальниках. Нещодавно Даша, відповідаючи на запитання шанувальників, розповіла про покупку квартири, будинку та елітного автомобіля, на що отримала хвилю критики від українців.

Дівчина не стрималася і в сторіс відповіла хейтерам, розповівши про свою сім'ю, батьків і доходи. Так, за словами Даші, вона їх простий сім'ю, а її батьки багато працювали, щоб забезпечити собі і дітям гідне життя. "Моя мама працювала на трьох роботах і мила туалети, ТАТО цілодобово пропадав на роботі і будував будинок майже своїми руками. Ми поневірялися по знімним однушкам, а пізніше жили в маленькій лазні, де я і брат спали на банних полицях. Кілька років поспіль ми їли тільки курку-гриль, бо грошей більше не вистачало, а нею могла наїстися все сім'я", - розповіла Квіткова.

Вона також додала, що зараз її батькам по 52 ода і вони тільки нещодавно почали їздити за кордон на відпочинок. "І заслуговують на це повне право", - заявила блогерка. Даша також зазначила, що її батьки зараз збирають на свою пенсію, так що не допомагали їм з Микитою в покупці квартири або машини. "Наступного разу, коли будете варнякати що-небудь про моїх батьків, подумайте двічі", - підсумувала дівчина.

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