Відносини артистів Дана Балана і Тіни Кароль постійно на слуху у публіки. Що насправді відбувається меджу артистами розповіла львів'янка Катя Гладій, яка була підопічною Тіни Кароль на "Голосі країни" 11 сезону
Як передає Politeka.net, про роман 42-річного молдавського виконавця і 36-річної української співачки поговорюють ще з часів дев'ятого сезону "Голосу країни". Дан і Тіна кокетували один з одним і фліртували перед камерами, що багато розцінили як любов. Самі артисти ніяк не коментують свої стосунки.
Дівчина була за лаштунками шоу і могла бачити щось більше, ані всі шанувальники.
"Катя про Дана і Тіну", - йдеться в підписі до відео.
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За словами Катерини, Дан приїхав на шоу" Голос країни " не тільки до тіні, він швидше за все був радником тіні. Однак учасники були занадто зайняті собою, оскільки це був один з найскладніших етапів в шоу.
"Все не просто так. Фанати стерегли Тіну і Дана під павільйоном і намагалися щось дізнатися. Однак, я думаю, що не буває диму без вогню, напевно все таки між ними щось є",-резюмувала учасниця "Голосу країни".
Користувачі активно обговорюють відео:
"Найкраще інтерв'ю !Катя Гладій молодець!❤❤❤💜💜😊😊😍😍😍"
"Хтось говорить і пише про піар, а Катя описала реальну картину.Спасибі їй велике.Це Відповідь всім невіруючим.Мододец..Ось виявилася такою позитивною людиною"
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