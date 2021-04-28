Популярна співачка Тіна Кароль здалася перед камерою в дивному вигляді

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль завжди відрізнялася відмінним почуттям смаку і уславилася як "ікона стилю". Однак, на новому відео, яке спливло на фан-сторінках, присвячених зірці, співачку просто не впізнати – вона дивно поводиться, загадково говорить і в цілому дивує глядачів своєю поведінкою.

У короткому ролику Тіна відображена, мабуть, в тренерському кріслі "Голосу країни", вона розважає себе світиться кнопкою. Перед карою зірка з'явилася в світлому піджаку, під яким видно білу футболку, її волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж і якийсь відчужене вираз.

"Ти така, ну... це мій пляж, Я буду їсти на ньому біляш", - говорить Кароль в ролику, а потім починає істерично сміятися. Складається враження, що вона злегка не в собі. У підписі до ролика йдеться:"хто-небудь погодуйте вже цю дитину". Користувачі тут же почали обговорювати дивну поведінку артистки, залишаючи свої думки в коментарях до відео. "Ахахах", "Дан, погодуй, будь ласка, Тінусю", "У носі ще треба було. Вона хотіла з'їсти, потім схаменулася", "Що це було?", "У цієї баби явно виявлене психологічне захворювання. Ще й безкультурщина", - пишуть користувачі в коментарях до ролика з Кароль.

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