Відома співачка Анастасія Приходько показала відео на коротому розмірковує про участь у Євробаченні-2022

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу" Маска " Анастасія Приходько, яка нещодавно стала мамою втретє, розповіла про можливу участь у Євробаченні-2022. Про це зірка розповіла в своєму акаунті в Іnstagram в розділі Stories.

Зірка відповіла шанувальникам, чи планує взяти участь у конкурсі Євробачення-2022.

"Ніколи не говори ніколи. Але щось від України у мене не вийшло 3 рази. Я намагалася, але не вийшло. Не хочуть, щоб я представляла цю країну. Напевно, ні!",- сказала Приходько.

На нових знімках Анастасія відображена у себе вдома, вона наклала патчі під очі і відповідає на питання передплатників. Перед камерою втомлена мама з'явилася в домашній чорній майці, її волосся зібране в хвостик на потилиці, а на обличчі немає макіяжу.

Росія на Євробаченні-2009 була представлена співачкою Анастасією Приходько з піснею "Мамо». Анастасія була обрана на російському національному фіналі відбіркового конкурсу, отримавши 25% голосів телеглядачів. На правах представниці країни господарки конкурсу Анастасія Приходько виступила відразу у фіналі (під 10-м порядковим номером), де набрала 91 бал і посіла 11 місце.

Варто відзначити, що зірка довго не розголошувала стать і ім'я третього малюка, а тепер підтвердила слова Олі Полякової про те, що це хлопчик. Його назвали Лука.



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