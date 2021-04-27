Прийомна дочка продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала рідну людину

Як пише Politekka.net, Наташа Горова є прийомною дочкою Потапа від шлюбу з Іриною Горовою. Молода красуня активно веде соціальні мережі, де часто ділиться особистим.

Цей раз не став винятком, адже Наташа вирішила показати свого дідуся. Красуня опублікувала фотографію, де була сама, її братик, а також літній чоловік.

"Тобі було б 81. У моїй пам'яті", - написала Наташа під фотографією.

На другій фотографії Наташа вже була сама разом з дідусем. Як можна зрозуміти-це останній знімок, який вдалося зробити Горовий перед тим, як рідної людини не стало.

"Наша остання фотографія, як же тебе не вистачає. 26.04", - написала Наташа під другою фотографією.

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На кадрах Наташа показала, як заходить в море, купається, а після вийшла і здалася перед камерою. На Горовій було бікіні тілесного кольору з чорними частинами. Дівчина підійшла до гаджету, після чого відео обірвалося.

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