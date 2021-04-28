Співачка Надя Дорофєєва, яка спочиває на лаврах після перемоги в "Голосі країни", випадково зняла свою нагороду
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у своєму мікроблозі в Instagram, в яких поскаржилася на "втомлений" вигляд. При цьому в кадр випадково потрапив заповітний кубок, за який розгорнулася запекла боротьба між Дорофєєвою і її суперниками Тіною Кароль, Олегом Винником і Дмитром Монатіком.
"Прокинулася і вже втомилася", - підписала кадри Надя, силкуючись посміхнутися.
Дівчина в картатій жовтій сорочці сиділа за столом перед круглим дзеркалом, знімаючи своє відображення. На задньому фоні майнув кубок, який вона поставила на полицю однієї з відкритих шаф - якомога вище, щоб можна було милуватися з будь-якого куточка квартири.
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Перемога в "Голосі" для Наді, яка зовсім недавно почала сольну кар'єру після десяти років участі в дуеті "Время и Стекло", стала черговим важливим трампліном в її кар'єрі.
Як відомо, підопічний Дорофєєвої, переможець Сергій Лазановський спочатку покинув шоу на етапі "нокаутів". Але завдяки нововведенням на проєкті, глядачі його повернули.
"У Сергія є щось більше, ніж талант і красивий голос. У нього дуже велике серце, щира і чесна душа. Таких людей одиниці і Сергій - неймовірний приклад для кожного. Я була щаслива попрацювати з тобою і доторкнутися до твого таланту! Сьогодні глядачі обрали голос і душу країни на @goloskrainy_official ❤️", - ділилася своїми емоціями співачка.
Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва на "Голосі країни" підслухала таємні переговори Винника і Монатіка: "пацани, у вас все добре?"
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала, що творилося за кадром "Голосу країни".