Український виконавець і володар " жіночих сердець Олег Винник звернувся до шанувальників після завершення 11 сезону шоу " Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу "Маска" та тренером вокального шоу "Голос країни", подякував за підтримку його команди на шоу "Голос країни". У своєму Instagram знаменитість часто ділиться з фоловерами яскравими публікаціями зі свого насиченого життя.

"Друзі, ще раз хочу подякувати за Вашу підтримку моїй команді в шоу, спасибі, що були з нами протягом усього сезону, вітаю переможців! Всім чудового вечора і доброї ночі", - написав Винник.

Окремо Винник висловив слова подяки своєму підопічному, з яким дійшли до фіналу Сергію Нейчеву.

Фолловери не пройшли повз тренера і активно комменітують:

"Завдяки Вам, Олег, цей сезон був найкращим, і я перший раз в житті дивувалася Голосу від початку до кінця".

"Спасибі вам, Олег, за те, що прикрасили цей проект собою 🥺❤ ви крутий співак, хороша людина, і ви проявили себе як чудового тренера".

"Ми це що,Олег,дивилися тільки через вашу присутність в ньому!❤️Ви найкращий наставник і тренер! І Ваші учасники були гідні премоги! Удачі всім! Доброї ночі!".

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