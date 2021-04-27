Український виконавець і володар " жіночих сердець Олег Винник звернувся до шанувальників після завершення 11 сезону шоу " Голос країни"
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу "Маска" та тренером вокального шоу "Голос країни", подякував за підтримку його команди на шоу "Голос країни". У своєму Instagram знаменитість часто ділиться з фоловерами яскравими публікаціями зі свого насиченого життя.
"Друзі, ще раз хочу подякувати за Вашу підтримку моїй команді в шоу, спасибі, що були з нами протягом усього сезону, вітаю переможців! Всім чудового вечора і доброї ночі", - написав Винник.
Окремо Винник висловив слова подяки своєму підопічному, з яким дійшли до фіналу Сергію Нейчеву.
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Фолловери не пройшли повз тренера і активно комменітують:
"Завдяки Вам, Олег, цей сезон був найкращим, і я перший раз в житті дивувалася Голосу від початку до кінця".
"Спасибі вам, Олег, за те, що прикрасили цей проект собою 🥺❤ ви крутий співак, хороша людина, і ви проявили себе як чудового тренера".
"Ми це що,Олег,дивилися тільки через вашу присутність в ньому!❤️Ви найкращий наставник і тренер! І Ваші учасники були гідні премоги! Удачі всім! Доброї ночі!".
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