Христина Горняк, нова дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука, раптово зібрала валізи та втекла з країни

Як передає Politeka.net, 34-річна дівчина похвалилася спонтанною відпусткою у своїх "сторіз" в Instagram.

"Рішення прийнято обопільно - я відлітаю у відпустку! Відлітаю поки без Вови, але він обов'язково потім до мене під'їде, а я поки з друзями...", - оголосила Христина.

Остапчук проводив дружину та її подружку.

"Дивіться, які дівчата летять на море! Дівчата, готель новий, будь ласка, не закрийте його на реконструкцію, я вас благаю... ", - Володимир прощався з дружиною у своїй саркастичній манері.

"Моя kristygor відлітає😢", - "поплакав" ведучий і пояснив, чому вона - на морі, а він залишився в Києві.

"Поясню, як так сталося. Справа в тому, що тур на травневі ми замовили десь півтора місяці тому, але у нас, по-перше, були непередбачені обставини, пов'язані з сім'єю, а друге - у мене з'явилися справи, які я не можу скасувати. Вчора їду і думаю, все одно ж гроші пропадуть, готель не зможе їх повернути, тому вони просто згорять, тим більше, що ми б їхали з компанією... всі вже в аеропорту. Я кажу: "Їдь, я до тебе приєднаюся третього числа і ми кілька днів з тобою гуляємо", - повідомив Володимир.

Нагадаємо, нещодавно сталася біда з мамою Христини. Теща Остапчука невдало впала й роздробила колінну чашечку. Тепер їй необхідне тривале й дороге лікування.

"У нас видався вчора дуже складний день, я прокинулася від дзвінка мами з криками в сльозах , дуже злякалася, - ділилася Христина. - Але зараз вже набагато спокійніше всередині. Попереду чекає складний шлях, а ми точно його подолаємо, адже у мене найкраща мама, кращий чоловік і кращий вітчим! А разом ми точно можемо все!".

Нагадаємо, що Володимир Остапчук, який кинув сім'ю, пояснив, куди "пропали" його діти: "ви їх зовсім забули?".

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