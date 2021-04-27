Відома українська актриса Ольга Сумська показала справжнє велике серце

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська вже давно є популярною актрисою і часто знімається в різних проектах. У той же час зірка часто показує публіці своє велике серце, розповідаючи про подвиги в зоні АТО або про бездомних тварин.

Так, у своєму акаунті в Іnstagram в розділі Stories Сумська показала українцям справжнього героя-пораненого пса, який врятував двох військових українців на Донбасі під час ворожого обстрілу. Як видно, у собаки поранена нога, на бинтах проступає кров від поранення, але вона вижила.

"Собака на прізвисько Рекс прикрив собою двох бійців АТО під час обстрілу. За життя собаки півтори години боролися військові медики і вона вижила", - написала Сумська, прикріпивши фото пораненої тварини.

Варто нагадати, що нещодавно Ольга Сумська показала майстерність перевтілення. На фото легендарна красуня була в декількох образах. На одному з фото можна побачити Ольгу з популярним актором Сергієм Астаховим. Зірка захотіла ще раз показати, що вміє ефектно перевтілюватися, показавши кадри з картини "я тебе ніколи не забуду".

Нагадавши, Ольга Сумська показала майстерність перевтілення, кадри:"з Кірою Найтлі схожі".

А ще Politeka писала, що Сумська похвалилася російським зятем, який водить її дочку по червоних доріжках

Також Politeka повідомляла, що Сумська нарвалася на гнів українців, прикривши свої "скарби" руками