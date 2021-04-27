Тренер " Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина В'ячеслава Узелкова, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Марина відома українцям не тільки завдяки шлюбу з відомим боксером. Красуня активно розвиває зараз свій блог, даючи поради, як знайти ідеальну фігуру. Боржемська зараз поїхала відпочивати на курорт, взявши з собою дітей.

Цього разу Марина вирішила показати на своєму прикладі, як виглядає ідеальна фігура. Красуня здалася в міні-купальнику, позуючи на тлі басейну, а образ доповнила стильними окулярами.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ні, у тебе все прекрасно", "красуня", "виглядаєте прекрасно", "Красоточка"," яка струнка"," Круто, і ми захоплені вами", " Підкажіть, як погладшати?", "А вам, Марина, краще набрати трохи вагу", "цікаво"," шикарні ноги, Марина"," яка ви красива, Марина", " чудово виглядаєш ! Молодець! Ти трудяшка !".

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Цього разу Марина опублікувала фото, де позувала разом з дітьми. Всі троє посміхалися, лежачи на шезлонгу. Як можна зрозуміти, Боржемська полетіла на море з дітьми.

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