Ведуча Ольга Фреймут, просвітителька етикету, нарвалася на критику, опублікувавши свіже відео

Як передає Politeka.net, 39-річна колишня зірка "Ревізора" зробила українкам привабливу пропозицію, покликавши на свій курс хороших манер під назвою "Ідеальна жінка " (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Все, що потрібно для блискучих манер. Будемо пити чай, їсти сендвічі та вивчати хороші манери", - оголосила Фреймут.

На кадрах Ольга постала в прозорій блузі блакитного відтінку з легким квітковим принтом. Крізь тонку тканину легко можна розгледіти її білий бюстгальтер. Публіка тут же "вколола" зірку цією пікантною деталлю, мовляв, негоже по етикету "світити" білизною.

Хоча, звичайно, більшість прихильниць Фреймут прийшли в захват від затії. Однією з перших відреагувала солістка KAZKA Олександра Зарицька, залишивши в коментарі кілька сердечок.

"А щоб бюстгальтер було видно через блузку це "гарна" манера? 🙄"; "інша справа, якби без бюстгальтера, а так Ольга чудово виглядає і завжди розкішно одягнена❤️"; "але по етикету нижню білизну не повинно бути видно. І зараз Оля порушує етикет"; "А я буду! Мені дуже цікаво 🔥 Оля ви прекрасна і харизматична ❤️"; "А чи хороша манера надягати таку прозору блузку?"; "А підмаргувати хіба по етикету?"; "Дуже красива блузка і Оля теж😊", "Чай і сендвічі??? А як же шашлик і коньяк??? Для закріплення гарних манер💃🏼😇🙄", - коментують в Мережі.

Нагадаємо, Фреймут кілька років тому випустила книгку з етикету, а тепер несе свою "науку" в маси. Під час карантину ведуча із завидною частотою публікує ролики, в яких роздає поради дамам і не тільки. Наприклад, Ольга вчила, як правильно пити вино, зав'язувати шнурки або їсти ті ж сендвічі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут засвітила інтер'єр свого заміського особняка: багато іграшок і гвинтові сходи.

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