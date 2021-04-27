Кілька днів тому колишній колега Наді Дорофєєвої, Олексій Завгородній (Позитив), натякнув, що розлучається з дружиною, дизайнеркоюГанною Андрійчук

Артист розповів, що зараз з дружиною хочуть підготуватися до того, як краще оголосити про таке серйозне рішення, повідомляє Politeka.net. Про це Позитив повідомив в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

До слова, Завгородній та Андрійчук одружилися у 2013 році, а відносини пара почала будувати, коли обом було всього по 15 років. В одному з інтерв'ю Позитив розповів, що і він і його дружина дуже ревниві.

У мережі стали обговорювати тему розлучення репера і дизайнерки, і стали висловлювати свої побоювання з приводу колеги Позитиву, Наді Дорофєєвої, і її чоловіка, співака Володимира Дантеса.

"Наступне розлучення буде у Дорофєєвої? ) ",- "напророкував" один з коментаторів під постом в групі Instagram.

"Не дай Боже...", "ні за що😍❤️❤️", "у них з Дантесом любов ❤️", - відповіли йому користувачі мережі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес познайомилися у 2011 році, а одружилися - у 2015-му. Артист закохався в красуню практично в першого погляду, коли вони їхали в поїзді на спільний концерт. При цьому Надя згадувала, що Володимир не звертав на неї ніякої уваги, але коли та пішла у своє купе, він відкрив двері і вимовив: "Надю, я одружуся з тобою", і пішов.

Пізніше вони обмінялися телефонами, гуляли і листувалися, а через тиждень стали жити разом.

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