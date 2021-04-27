Сценарист і переможець шоу «Холостячка» Олександр Еллерт заявив, що вирішив влаштувати нічні "покатушки з подружкою"
Як передає Politeka.net, у себе в Іnstagram чоловік опублікував сторіс, зняте у відкритому автомобілі-кабріолеті з другом, якого по приколу назвав подружкою. Він виглядав веселим і в куражі. Так, Еллерт з другом вирішили розвіятися і поколесити нічними вулицями Києва.
Як видно з відео, хлопці відкинули верх кабріолета і несуться напівсонним Хрещатиком, на дорозі практично немає автомобілів і це додає їх нічній поїздці ще більше шарму.
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Варто нагадати, що раніше Передплатники бурхливо обговорювали ймовірну сварку Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта. Шанувальники помітили недобре у відносинах парочки, яка до недавнього часу була нерозлучна. Спочатку фоловери помітили, що Мішина і Еллерт більше не знімають милі сторіс разом, потім Ксенія відписалася від коханого в соціальній мережі Instagram.
Крім цього, Мішина видалила з мережі пости, в яких зізнавалася в коханні Еллерту. Не бачили Еллерта і на вечірці з нагоди дня народження сина Мішиної.
Як повідомляла Politeka, "Холостячка" і актриса Ксенія Мішина розкрила, чим " скріплює сім'ю "з Олександром Еллертом після реаліті-шоу:" з дитинства знала...".
Також Politeka писала, Еллерт після новин про сварку з "Холостячкою" Мішиною зібрався спати в машині:»хоч раз у житті...".