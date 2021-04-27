Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, постала в гарній сукні

Внучка Чапкіса-неймовірно красива , і, здається, роки над нею не підвладні, передає Politeka.net. Артистка проживає в Італії, де знімається в кіно, а також не забуває про свої модельні дані.

До слова, в 17 років Анна Сафрончик завоювала титул «Міс Тоскана», і з того часу вона не втрачає своєї популярності.

У новому пості внучка Чапкіса постала в красивій сукні з ніжним мереживом. Струнка фігура просто захоплювала.

"Коли зал театру заповнений, в легенях актора стає менше кисню. Але серце...",- написала Анна.

За годину публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

«Ви чудові ❤️», «Прекрасна моя любов 😍», «Найгарніша 👏», «Божественна 😌», "💖💥 Приголомшлива 💥💖", "Радий бачити тебе щасливою 👏👏👏", "Надзвичайна краса 💋💖💖💖", "Чудова", "Ви схожі на сумну Мадонну, чому?", "Неперевершений клас і елегантність", "позамежно чудово", " Гарного дня 😍 мила красива зірка ❤️❤️", " Моя дорога ти наповнила радістю в серці ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгена Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс (дочки Григорія Миколайовича від першого шлюбу). Сім'я емігрувала до Італії, коли Анні було 13 років.

В одному з інтерв'ю Григорій Чапкіс згадав свою внучку, назвавши красивою і талановитою.

Нагадаємо, що внучка-красуня Григорія Чапкіса вперше показала головного чоловіка свого життя:»Люблю тебе".

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