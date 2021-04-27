Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), дружина DZIDZIO (Михайла Хоми), показала весільне фото і розповіла про розлучення

Як пише Politeka.net, Ярослава та Михайло офіційно оформили стосунки. Не так давно SLAVIA почала сольну кар'єру, а днями стало відомо про розлучення пари. У соціальних мережах дівчина вирішила розповісти детально, що сталося:

"Так, це правда, ми розлучаємося ...

Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом»ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна.

За всі роки існування групи DZIDZIO Я звикла, що мене не повинно бути. Весь цей час я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і зважилася заявити про те, що я не тінь, я особистість!", - написала Ярослава.

Красуня також додала фото. На ньому Ярослава і Михайло цілувалися - це був день весілля пари. Артист був у піджаку, а молода дружина - в Білій шикарній сукні.

Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:

"Збережи найкращі спогади і відпускай. Бажаю, щоб ти нарешті реалізувала всі свої мрії і плани", "завжди з вами", "кінець - це початок нового. Щастя вам двом" ," за кожним успішним чоловіком стоїть жінка!!! Він ще пошкодує!!!".

Нагадаємо, розлучення Дзідзьо: Дружина Михайла Хоми перервала мовчання і видала все, що думає про їхній шлюб

Також Politeka повідомляла, що Осадча роздраконила українців, вивідавши сумні подробиці розлучення Дзідзьо

А ще Politeka писала, що розлучення Дзідзьо і SLAVIA, співачка вирішила влаштувати свято і зворушила українок



