Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), дружина DZIDZIO (Михайла Хоми), показала весільне фото і розповіла про розлучення
Як пише Politeka.net, Ярослава та Михайло офіційно оформили стосунки. Не так давно SLAVIA почала сольну кар'єру, а днями стало відомо про розлучення пари. У соціальних мережах дівчина вирішила розповісти детально, що сталося:
"Так, це правда, ми розлучаємося ...
Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом»ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна.
За всі роки існування групи DZIDZIO Я звикла, що мене не повинно бути. Весь цей час я ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але, коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і зважилася заявити про те, що я не тінь, я особистість!", - написала Ярослава.
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Красуня також додала фото. На ньому Ярослава і Михайло цілувалися - це був день весілля пари. Артист був у піджаку, а молода дружина - в Білій шикарній сукні.
Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Збережи найкращі спогади і відпускай. Бажаю, щоб ти нарешті реалізувала всі свої мрії і плани", "завжди з вами", "кінець - це початок нового. Щастя вам двом" ," за кожним успішним чоловіком стоїть жінка!!! Він ще пошкодує!!!".
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