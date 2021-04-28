Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес перед камерами показала себе з яскравим макіяжем і розповіла про секрети краси

Не так давно Дженніфер Лопес розповіла, що відкриває власний косметичний бренд і має намір присвятити всі сили на його просування. Тепер зірка частіше показує себе, влаштовує відеочат для шанувальників і розповідає про свій догляд за обличчям і тілом.

З легкістю можна помітити: навіть під час бесіди і розповіді про себе, свої звички і правила, Лопес п'є воду і сік. Оскільки співачка свято вірить в правило обов'язкового зволоження шкіри, вона намагається пити дуже багато рідини і постійно наносить масла і крему на тіло і лоцо. З яскравою косметикою Дженніфер навіть вдалося приховати сліди старіння.

В одному з інтерв'ю Джей Ло розповіла, що навіть на вечірках або зустрічах з друзями, вона замовляє щось корисне, не п'є і просто намагається корисно харчуватися. Причому заради фігури Дженніфер ніколи не відмовляється від відвідування спортзалу. А за обличчя взагалі фанатично боїться, тому завжди зволожує, живить і робить скраби.

"Така красива 😍; так тебе люблю !! Щаслива п'ятниця у тебе була, Джен; Королева; завжди так приголомшливо; Ясс королева світіння божевільне; Ух! Палаючий вогонь; Ти така приголомшлива, вау😻; Уля-ля, яка троянда, Я сумував за тобою, мама; чорт візьми, твої Селфі-щось ще краще; така красива; ти така красива 🥺❤️; хах-досить дух захоплювати! 🥺; ти завжди світишся 😍», - пишуть користувачі.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

Як повідомляла Politeka, спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "як троянда у футлярі".

Також Politeka писала, що 51-річна Лопес забула про скромність, витанцьовуючи в міні-боді: "Аж кипить".