Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, постала в різних образах, в яких однаково ефектна

Артистка придбала величезну популярність після виходу фільму голлівудської картини "Квант милосердя", пише Politeka.net. На актрису відразу посипалися пропозиції на зйомки в різних фільмів.

Красуня через роки залишається однією з найвідоміших артисток. Вона вже знялася в таких картинах як: "Людина листопада"," Смерть Сталіна","Шукач води" та інших. Зокрема, артистку також можна помітити разом з "Містером Біном" актором Роуеном Аткінсоном у комедійних фільмах про агента Джонні Інгліш.

Цього разу красуня вирішила згадати свої образи зухвало червоною помадою - вона сяяла на екранах, завдяки останньому фільму, в якому вразила "містера Біна".

"Повернення до роботи з Роуеном Аткінсоном на зйомках «Джонні Інгліша»😊", - написала Ольга.

На кадрах красуня, родом з України, вражає яскравою зовнішністю при макіяжі й в спокусливих нарядах.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Красуня!🔥 ", "Зірка😉 🎶", "Афелія Пуляєва", "шикарна робота", "відмінний фільм😉 🎶»," Чудова дама 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «виглядаєш приголомшливо" « "красива і талановита" « " Веселе кіно 🎥 красиві фото❤️", "Прекрасна 😻 крихітка" « " чудова💗 🎀», « красиво🌹", "найдивовижніша жінка на великому екрані 📺 Завжди був без розуму від тебе як актриси

Ви просто неймовірна👌 🏻".

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