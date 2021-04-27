Онук легендарної української співачки Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, вирішив піти по стопах зіркової родички

Онук знаменитості відомий під псевдонімом SHMN, як діджей і автор музичних треків, передає Politeka.net. Також 26-річний хлопець захоплюється фото, неодноразово знімаючи свою сестру, Соню, яка є моделлю.

Анатолій ділиться своєю творчістю з людьми. Так, у своєму Instagram, в якому 18,8 тисячі підписників він опублікував новину про вихід свого нового синглу (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"🚨21/05/21", - коротко підписав відео зі своєю музикою SHMN.

За вісім годин публікація зібрала майже 200 переглядів і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Супер! ❤ ️ Чекаємо 🔥", - написала одна з підписниць.

Варто зазначити, що Анатолій пішов по стопах своїх рідних - бабусі, Софії Ротару, і дідуся, Анатолія Євдокименка. Обидва талановиті артисти. На жаль, дідусь хлопця вже давно помер, але Софія Михайлівна продовжує радувати шанувальників своїм талантом.

У молодшого Анатолія є сестра, Соня Євдокименко, яка зараз живе в США. Дівчина також записала вже кілька пісень, а також працює моделлю.

Відомо, що з дитинства Соня займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано і брала уроки вокалу.

До слова, Руслан Євдокименко - єдиний син української легенди, який зараз працює її продюсером.

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