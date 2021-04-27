Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників кумедним відео з подружкою Дашею Астаф'євою

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф, яка знімає українських селебріті, Соня Плакидюк і сама не проти позувати перед камерою. Красуня, яка була фешн-експертом у шоу "Супер топ-модель по-українськи", у своєму мікроблозі в Instagram опублікувала кумедне відео зі студії "Improv Live Show", на якому позує разом зі своєю подругою співачкою Дашею Астаф'євою.

Судячи з усього, Веселі дівчата стали учасницями шоу імпровізацій, адже в підписі до публікації Соня запрошує шанувальників дивитися новий випуск телешоу. На відео видно, що Плакидюк і Астаф'єва забавно позують в об'єктив телефону, кривляючись і показуючи язики. Перед камерою фотограф з'явилася в цікавій білій сукні з чорним корсетом, її волосся акуратно укладені з обідком, а на обличчі яскравий макіяж. Тим часом Астаф'єва позує в білому костюмі, під вузьким піджаком якого видно чорний топ, який ледь утримує видатне декольте.

У підписі до публікації Соня написала: "Це ми з моїм Масилієм @da_astafieva заманюємо вас до перегляду @improv_live на @novy_channel сьогодні о 20:00. Потім не кажіть, що ми не попереджали – там дуже весело". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи красунь компліментами в коментарях.

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