Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася ефектним виглядом зі спини

Зірка за свою спортивну кар'єру, яка продовжує розвиватися, вже заробила багато медалей, пише Politeka.net. Спортсменка багато і наполегливо тренується, не забуваючи робити різні фото.

На останніх кадрах в Instagram Марина Бех-Романчук показала ефектний вигляд зі спини. Спортсменка позувала в облягаючому костюмі, завдяки якому стали видні її накачані руки і спина, а також пружні сідниці і ніжки.

У такому вигляді українська красуня позувала на стадіоні.

"Тільки ти художник свого тіла🙌 🏼", - написала вона в пості.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Ця спина...", "Вау 😍 я закоханий"," Вау, ідеальна"," прекрасна", " а ти справжній художник !!", "Куди веде розум, тіло слідує за💪", " приголомшливе фото 😍", " Шедевр!", "Виглядає приголомшливо 🔥", "Муза", " ідеальна ... за винятком поганого Найка... біжи з корабля! Ржу не можу", "бомбічно", "дуууже красива!!!", "Верх тіла !!! Силовий корпус !!", "- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук народилася 18 липня 1995 року. Дівчина дебютувала на міжнародній арені у 2011 році на чемпіонаті світу серед юнаків в Ліллі, де посіла п'яте місце, проте в цьому ж році виграла Європейський юнацький олімпійський фестиваль в Трабзоні.

Одна з останніх перемог зірки - вона стала чемпіонкою Європи 2021 року в приміщеннях.

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