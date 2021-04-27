Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-ник, Сергій Писаренко, повідомив шанувальникам важливу новину
Сергій Писаренко з 2019 року став брати участь в "Дизель шоу" на постійній основі, повідомляє Politeka.net. Варто зазначити, що і раніше артист вже був відомий, адже багато років він виступав у КВК-команді "Уездный город".
Найчастіше Писаренко з'являється на сцені зі своїм не менш відомим колегою, Євгеном Нікішиним. Обидва познайомилися ще у 1997 році, і стали міцним дуетом.
Так, і цього разу "парочка" в яскравих костюмах виступить у новому випуску "Дизель Шоу". Про це свідчить фото, яке Писаренко розмістив у своєму Instagram.
"Дизель шоу нові випуски!!!!!!",- написав автор поста, порадувавши своїх шанувальників.
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За годину публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.
"Тімон і Пумба)))", "як же з вами весело!",- написали користувачі мережі.
Зазначимо, зараз на сторінку Сергія підписані 132 тисячі користувачів мережі.
Нагадаємо, Сергій Писаренко народився 22 липня 1968 року в Магнітогорську. Крім того, що Писаренко комік, також він викладач і кандидат у майстри спорту з боксу.
Зараз артист живе в Києві і Москві, де його рідні, і недавно разом з колегою вони "втекли" до себе на Батьківщину, щоб їх провідати.
Відомо, що Комік був дитиною зі звичайної сім'ї й не планував пов'язувати своє життя з творчістю. За прикладом братів він хотів будувати військову кар'єру, але в студентстві став грати в КВК, після чого все "закрутилося".
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