Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-ник, Сергій Писаренко, повідомив шанувальникам важливу новину

Сергій Писаренко з 2019 року став брати участь в "Дизель шоу" на постійній основі, повідомляє Politeka.net. Варто зазначити, що і раніше артист вже був відомий, адже багато років він виступав у КВК-команді "Уездный город".

Найчастіше Писаренко з'являється на сцені зі своїм не менш відомим колегою, Євгеном Нікішиним. Обидва познайомилися ще у 1997 році, і стали міцним дуетом.

Так, і цього разу "парочка" в яскравих костюмах виступить у новому випуску "Дизель Шоу". Про це свідчить фото, яке Писаренко розмістив у своєму Instagram.

"Дизель шоу нові випуски!!!!!!",- написав автор поста, порадувавши своїх шанувальників.

За годину публікація зібрала понад 200 лайків і трохи коментарів.

"Тімон і Пумба)))", "як же з вами весело!",- написали користувачі мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку Сергія підписані 132 тисячі користувачів мережі.

Нагадаємо, Сергій Писаренко народився 22 липня 1968 року в Магнітогорську. Крім того, що Писаренко комік, також він викладач і кандидат у майстри спорту з боксу.

Зараз артист живе в Києві і Москві, де його рідні, і недавно разом з колегою вони "втекли" до себе на Батьківщину, щоб їх провідати.

Відомо, що Комік був дитиною зі звичайної сім'ї й не планував пов'язувати своє життя з творчістю. За прикладом братів він хотів будувати військову кар'єру, але в студентстві став грати в КВК, після чого все "закрутилося".

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