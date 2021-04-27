Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі поруч з дочкою показала себе справжню

Анджеліна Джолі після розлучення припинила з'являтися на публіці, як це робила раніше. Намагаючись прийти в себе, зірка почала все частіше проводити час з дітьми. При цьому артистка також відмовилася від соціальних мереж.

Тим не менш, шанувальники самі з радістю публікують фото Джолі, а також її особисті Селфі з дітьми, якими вони діляться на своїх профілях в Instagram. Наприклад, просте фото Анджеліни з дочкою Захарою порадувало фанатів природністю і відсутністю пафосу.

Справа в тому, що зірка позувала з яскравою посмішкою на обличчі і не приховувала, що вона без макіяжу.

"Красиве Селфі Анджеліни і Захари, зроблене в жовтні 2020 року. ♥ ️↬Ангеліна і Захара виглядають тут кращими подругами, в цій фотографії така щаслива енергія", - сказано в підписі.

"Бездоганне фото, Енжі вся в любові; прекрасні дівчата❤️; виглядає добре; Привіт, красуня; ці дівчатка заслуговують тільки квітів💐 😘 🙏; люблю тебе❤️; Енджі багато любові вам обом і Захара; красиві дами ❤ ️ Анджеліна і Захара прекрасні! Зображення 🔥; оглушливіше, ніж раніше», - відповідають фанати.

До того, як Джолі провела операцію з видалення грудей через високий ризик захворювання на рак, вона часто ходила без ліфчика, показувала фігуру у відкритих сукнях на зйомці і в цілому нерідко дивувала епатажними появами.

Як можна помітити, зірку досі порівнюють з молодими моделями, а також красунями-моделями, які приблизно одного віку із зіркою. На архівному кадрі-колажі дві знаменитості показали вдалі вуличні луки без усього "зайвого".

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