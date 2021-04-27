Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, зізнався у своїх бажаннях

Дантес поєднує роботу блогера і співака, пише Politeka.net. Артист часто стає гостем різних шоу. Зокрема, нещодавно співак виступив в "Ліпсінк батл", а також знявся з дружиною у випуску "Орел і решка".

Варто зазначити, що свою популярність Володимир став набирати ще з української "Фабрики зірок-2". Завдяки своєму таланту і почуттю гумору Дантес заробив любов публіки.

До слова, зараз на його сторінку в Instagram підписані 636 тисяч користувачів мережі.

В одному з останніх постів Дантес постав у білій футболці, картатій сорочці, синіх джинсах і грубих черевиках. Кадр був зроблений в Йорданії під час зйомки випуску "Орел і решка".

"Ой, якось захотілося в подорож", - написав співак, зізнавшись у своєму бажанні.

За дві години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"І мені", - написала Надя Дорофєєва.

"Вперед з коханим за пригодами😉"," Алладін, на руїнах старого міста)", " відмінний кліп у вас вдома! Це прорив"," несамовито плюсую)", " Так полетіли!", "І в чому проблема?😮 ", "До кінця травня Греція відкриває кордони для України) відмінний варіант для подорожі! ну а поки...в Попельниках ж чекають дуже))", " атмосферне фото🤗 думаю всім вже набридло ось це ось все, і хочеться куди-небудь махнути і щоб так легко на душі було...",- прокоментували інші користувачі мережі.

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