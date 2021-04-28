Зірка "Дизель шоу" і колишній КВК-ик, Сергій Писаренко, звернувся до жінок

Сергій Писаренко до 2019 року виступав у програмі "Дизель Шоу" в якості гостя, а далі приєднався до проекту на повній основі, повідомляє Politeka.net.

До слова, артист давно знайомий глядачам, адже він - учасник команди КВК "Уездный город". Разом зі своїм другом Євгеном Нікішиним, з яким вони познайомилися у 1997 році, вони полюбилися публіці.

"Парочка" виступає і на сцені "Дизель шоу", постаючи в найцікавіших образах.

Цього разу Писаренко здивував зовнішністю з густими вусами. Актор приліг на підлогу, милуючись ніжкою в жовтих туфлях на високих підборах.

"Нога!!! Жіноча нога! Ах, дорогі жінки! Ви навіть не уявляєте як багато значить для чоловіків жіноча ніжка! Бережіть свої ноги...... для нас", - написав артист.

За 15 хвилин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів.

"Нога точно моя?",- написав Євген Нікішин.

"Та ще й на підборах!) ",- прокоментувала одна з користувачок мережі.

Варто зазначити, Писаренко і Нікішин родом з Росії, тому зараз обидва живуть на дві країни - Україну і Росію, останню вони нещодавно відвідали.

Раніше ми писали, що Сергій Писаренко народився 22 липня 1968 року в Магнітогорську. Крім того, що він комік, також артист - викладач і кандидат у майстри спорту з боксу.

Відомо, що Писаренко був дитиною зі звичайної сім'ї і не планував пов'язувати своє життя з творчістю, а хотів стати військовим.

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