19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин звернувся до Тіни Кароль
Артист згадав день, коли його назвали переможцем, пише Politeka.net. Зазначимо, минулого року Сасанчин завоював перемогу, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль.
До слова, популярна артистка пробула в тренерському кріслі шоу рекордну кількість сезонів - вісім. Крім цього, вона п'ять разів ставала переможницею. За цей час Кароль стала наставницею багатьох зірок, в тому числі, Романа Сасанчина, який не втомлюється висловлювати зірці свою подяку.
Через рік переможець "Голос країни-10" також згадав про свого тренера і подякував глядачам, які за нього проголосували.
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Я дуже вдячний вам ❤️ і буду завжди вам про це говорити, писати😘
Дякую, @zavaduk @tina_karol @goloskrainy_official і всій команді! ❤ ️ ",- написав співак у своєму Instagram.
За півгодини публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.
"❤️ти краще за всіх", "вітаю", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, у фіналі 11 сезону проекту Тіна Кароль заявила, що не буде більше тренером у шоу. Співачка заявила про подяку всім, хто в неї вірив, і зізналася в любові всім, хто торкався цього проекту.
Роман Сасанчин розмістив відео у своєму Instagram, де показав, як Тіна Кароль реагувала на перемоги учасників. Зокрема артистку, можна сказати, змусили розридатися учасники шоу і позитивні результати.
Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".
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