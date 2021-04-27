19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин звернувся до Тіни Кароль

Артист згадав день, коли його назвали переможцем, пише Politeka.net. Зазначимо, минулого року Сасанчин завоював перемогу, перебуваючи в команді тренера Тіни Кароль.

До слова, популярна артистка пробула в тренерському кріслі шоу рекордну кількість сезонів - вісім. Крім цього, вона п'ять разів ставала переможницею. За цей час Кароль стала наставницею багатьох зірок, в тому числі, Романа Сасанчина, який не втомлюється висловлювати зірці свою подяку.

Через рік переможець "Голос країни-10" також згадав про свого тренера і подякував глядачам, які за нього проголосували.

"Рівно рік тому повірили в мене! Повірили - ви!

Я дуже вдячний вам ❤️ і буду завжди вам про це говорити, писати😘

Дякую, @zavaduk @tina_karol @goloskrainy_official і всій команді! ❤ ️ ",- написав співак у своєму Instagram.

За півгодини публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів, в основному у вигляді смайликів.

"❤️ти краще за всіх", "вітаю", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у фіналі 11 сезону проекту Тіна Кароль заявила, що не буде більше тренером у шоу. Співачка заявила про подяку всім, хто в неї вірив, і зізналася в любові всім, хто торкався цього проекту.

Роман Сасанчин розмістив відео у своєму Instagram, де показав, як Тіна Кароль реагувала на перемоги учасників. Зокрема артистку, можна сказати, змусили розридатися учасники шоу і позитивні результати.

Нагадаємо, ударом став для Тіни Кароль суперфінал, на " Голосі країни "її більше не побачать:"Так прикро".

Як повідомляла Politeka, велика біда у переможця "Голосу країни" Сасанчина, що зараз з його мамою: "на жаль...".

Також Politeka писала, що молода Кароль у вузькій сукні зачарувала формами, такий зірку мало хто пам'ятає: "Давно Це було"