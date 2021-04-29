Популярна співачка Оля Полякова показала результати походу до стоматолога

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно побувала на відпочинку в Туреччині з доньками і мамою, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка похвалилася шанувальникам "новою" посмішкою після відвідування лікаря за рекомендацією телеведучої Лесі Нікітюк. У своїх сторіс співачка виклала відео з процедури відбілювання зубів, а потім ще й показала її результати.

Так, спочатку Олю можна побачити, сидячи в стоматологічному кріслі, лікар проводить процедуру, але виглядає це вельми своєрідно. На кадрах крупним планом знятий відкритий рот співачки, який розширений спеціальним пристосуванням, а на очах видно чорні окуляри. "Спасибі за наводку, Леся Нікітюк. Тепер я теж білозуба акула шоу-бізнесу", - підписала сторіс Полякова.

Відзначимо, що суперблондинка показала ще кілька кадрів, в яких розповідає про свою сім'ю, але тут привертає увагу її білозуба посмішка. Треба сказати, що зуби зірки виглядають і правда вельми вражаюче, вони навіть трохи схожі на модні зараз вініри. І судячи з того, якою щасливою виглядає Оля, результати процедури відбілювання їй сподобалися.

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