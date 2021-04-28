Українцям зовсім скоро розсекретять ім'я нової" Холостячки " після Ксенії Мішиної
Як повідомляє Politeka.net, "Холостячка "-українське реаліті-шоу, що з'явилося в жовтні 2020 року на українському телеканалі"СТБ". Шоу є спін-оффом чоловічої версії "Холостяк" і дуже сподобалося телеглядачам. В офіційному акаунті в Іnstagram телеканалу СТБ заговорили про нову завидну наречену.
Після грандіозного успіху першого сезону романтичного реаліті" Холостячка " глядачі з нетерпінням розмірковували, чи буде продовження і хто стане новою героїнею.
Хто стане новою холостячкою? Питання, яке не дає спокою багатьом українцям і шанувальникам проекту. Вже в цей четвер, 29 квітня, телеканал СТБ оголосить ім'я головної героїні другого сезону.
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"Після грандіозного фіналу першого сезону чимало успішних жінок виявили бажання прийти до нас, щоб спробувати побудувати відносини, які з різних причин ще не склалися в їхньому житті. За кілька останніх місяців ми зустрілися майже з усіма бажаними нареченими України! І раді оголосити нашу нову Холостячку", - коментує директор студії StarLightProduction Анна Калина.
Варто відзначити, що українці в соцмережах активно пропонують, кого хотіли б бачити головною холостячкою країни на екранах:
"Було б круто якби Леся Нікітюк😍 😍 😍 😍".
"Альона Альона !"
"Тіна Кароль".
"Мені б цікаво було подивитися з Вікторією Булітко😉 😁чому б і ні?".
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