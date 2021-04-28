Популярна співачка Оля Полякова показала своє "бабине царство"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно побувала на відпочинку в Туреччині з доньками і мамою, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала шанувальникам кумедні кадри з сімейного застілля з мамою, сестрою і доньками. До слова, раніше двоюрідну сестру Машу ніхто не бачив, а вона виявилася дуже схожою на маму артистки.

У сторіс, які виклала Оля, вона показала всіх присутніх за столом. В першу чергу сестру, яка приїхала в гості, потім своїх дочок – Машу і Алісу, а в кінці і маму, яка також гостює у співачки.

"У мене в гостях сьогодні моя двоюрідна сестричка Маша. Познайомитися. Дивіться, яка красуня. І дивіться, яка друга красуня, третя. І ще мама у нас тут, красуня. І ось у нас тут таке бабське царство. І ми ось взагалі кайфуємо в такій класній дівочій тусні", - каже Полякова в сторіс, переміщаючи камеру телефону і показуючи всіх, хто є за столом.

Далі співачка показала сестру і маму, які сіли поруч. Оля зазначила, як вони схожі. "Подивіться, які красуні, і як Машка схожа мою маму. Це взагалі. Подивіться, це ж от не я схожа на мою маму, а Маша на мою маму", - говорить Оля за кадром, показуючи своїх родичок.

Нагадаємо, Полякова з 16-річною донькою влаштували битву, завороживши апетитними формами: "Як сестрички".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала, як її з мамою і доньками обходжують в Туреччині: "Ось ці чоловіки за нами бігають".

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