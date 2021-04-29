Популярний український артист, відомий співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки підкорив Барселону

Не так давно тревел-шоу оголосило про незвичайне завершення ювілейного сезону. Так, 1десять років тому» Орел і решка " вирушили в подорож до Барселони. У фіналі сезону проекту Вєрка Сердючка її мама і Віра Брежнєва також приїхали в Барселону (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця).

Причому все навіть не помістилося в один випуск, було зроблено два випуски для фанатів. Популярність виявилася така висока, що шанувальники буквально завалили коментарями обидва відео.

Віра Брежнєва показала секретні місця Барселони і дала кілька примітних лайфхаків для туристів. А ось Андрій Данилко отримав золоту карту і підкорив розповідями про дорогі замки і навіть встиг відвідати нудистський пляж.

Фанати були настільки вражені випусками, що навіть попросили зробити ще один, або навіть цілий сезон:

"Хто як і я дивиться цей випуск тільки через Сердючки?😂 ; Хто дивиться тільки заради Вєрки і її мами?); Сердючка сама могла цілий сезон затягнути не напружуючись; Данилко-акторище!!! Справжній артист!!!; Як тонко вставлені факти про Барселону в обурення Сердючки; Сердючка молодчага, вічно всім незадоволена баба, яка вимагає більшого і кращого. Мій кумир. Давно її не було ніде; ви відродили передачу своєю присутністю! Сердючка-це найкраще, що було за 10 років!!! Богиня!!! Потрібно було 3 випуски робити😊"»

Нагадаємо, ми також писали, що раніше сама продюсер шоу розповіла:

Продюсер шоу зазначила, що тоді занепокоєнь було предостатньо: їжа, закриті місця через карантин, щільний графік, костюми важкі, грим... але всі отримали велике задоволення.

«У нас була єдина проблема-ми постійно сміялися. Камери тряслися, тому що оператори теж сміялися. Це неможливо було витримати! Андрій-людина-свято, він виробляє гумор просто на ходу. Зйомки в Барселоні та ще й з Сердючкою — це дуже знакова для мене історія. І я щаслива, що все вдалося!",- зазначила продюсер також.

Нагадавши, Стан здоров'я улюбленця публіки Андрія Данилка викликав паніку: "бідний Андрій Михайлович...".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою і її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що...".

Також Politeka писала, Представники Андрія Данилка після новин про його страшну хворобу розкрили всі карти: "Хлопці, ви що, з розуму посходили?".