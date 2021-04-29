"Холостяк 11" бізнесмен Михайло Заливако вирішив розповісти несподівані факти про себе

Як передає Politeka.net, подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Михайло проводив опитування серед своїх фоловерів. Зокрема він пропонував вгадати, чи правда те, що він бився з дівчатками.

"Холостяк" вирішив задовольнити інтерес фоловерів і розповісти, як все було насправді.

"З приводу питання бійок з дівчатками. Так, У мене якесь дитинство, точніше навіть не дитинство, а школи була... я не бився з хлопчиками, я бився з дівчатками. Причому некруто. Чомусь мене постійно били. Втрьох, вчотирьох. І була там у нас одна така дилда. Я заступався за хлюпеньких пацанів, і теж відхоплював. Ну там, звичайно, до сліз прям було", - говорить він.

Заливако додав, що в результаті таких інцидентів, у нього регулярно страждав одяг.

"Я приходив додому, у мене був розтягнутий одяг. Просто, як у П'єро, рукава розтягнуті. Тато постійно виступав на батьківських зборах " про те. що ми купуємо йому одяг, а ви її розтягуєте, якого х * ра?",- згадав він.

Зараз Михайло Заливако шукає свою обраницю в шоу "Холостяк-11", до фіналу якого вже залишилися лічені тижні.

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