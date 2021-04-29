Невістка відомого хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, Ембер похвалилася успіхами свого сина, який нещодавно переніс операцію

Як передає Politeka.net, кадрами на своїй сторінці в Instagram поділилася дружина сина Григорія Чапкіса Грега, Ембер.

"Сьогодні один з тренерів запитав мене, де Максим навчився своїй стійці. Я сказала, що думаю, що від його брата Ніколя. Я люблю спостерігати за своїми хлопчиками! Я люблю наше спілкування. Сьогодні після тренування Максим сказав, Мамо, ти бачила мій хоумран 🚀 🚀 🚀 звичайно я бачила", - написала вона і показала фотографії.

"Давай, Максим", - пишуть фоловери Ембер в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно дружина Грега Чапкіса розповіла, що її молодшому синові Максиму довелося зробити операцію в ротовій порожнині. 5-річний хлопчик переніс процедуру складно і прийшов до тями тільки через 4 години.

Невістка знаменитого хореографа підкреслила, що сумлінно дбала про гігієну ротової порожнини сина, однак у нього м'які зуби, які ще більше страждають від солодкого.

До це подібне хірургічне втручання знадобилося і з старшому синові Грега і Ембер, проте хлопчики перенесли все зовсім по-різному. молодшому виявилося складніше.

Грег з дружиною і двома синами – 12-річним Ніколя і 5-річним Максимом живуть в США.

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