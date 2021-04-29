Ектор Хіменес-Браво з "МастерШеф" показав свою копію, розповівши про мрію

Як пише Politeka.net, Ектор вже давно завоював серця українців не тільки завдяки шоу" МастерШеф", а й інших проектів, в який чоловік часто бере участь. Хіменес-Браво веде ще й соціальні мережі, де за красенем стежать мільйон фанатів.

Цього разу Ектор вирішив зробити знімок зі своїм двійником. Чоловік стояв у сорочці та джинсах, обіймаючи свою картонну копію.

"Іноді я тримаю в голові стільки завдань, що мрію про клон

Це б вирішило масу питань!

А куди б ви в першу чергу відправили свого клону? Які справи доручили робити замість вас?",- написав Ектор під фото.

Відразу кадр прокоментувала Олександра Зарицька з групи KAZKA, поставивши здивовані смайлики.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Добрий день!!!!Клон ....ну я не знаю а він потрібен ??? Я б не хотіла це точно...Мені здається тоді людина буде марним, а я звикла бути корисним людина і приємно якщо ти потрібний, правда..... Тому клону або двійника не хочу, він може замінити мене скрізь, а мені це не треба точно.....Гарного вам дня", "Два брати-акробата", "не факт, що клон буде робити те що потрібно вам, в цьому випадку потрібен робот", " що це означає??? Ектор, у вас є брат-близнюк???".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо

А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" покликав Мартиновську в свій заміський будинок, несподіване відео

Також Politeka повідомляла, що Полякова показала, як розважається з Хіменес-Браво з " Майстер Шеф"



