Дружина зірки студії "Квартал 95" Євгенія Кошового, Ксенія, вирішила привести себе в порядок

Ксенія і Євген Кошові одружилися у 2007 році, повідомляє Politeka.net. Пара виховує двох дочок.

Євген Кошовий активно задіяний у зйомках, а ось його дружина - дизайнерка. Обидва знаходять час і на відпочинок. Так, як виявилося, Ксенія збирається покинути Україну, полетівши на відпочинок, а перед цим вирішила причепуритися, відвідавши свого косметолога.

Про це стало відомо зі сторіс дружини Кошового в Instagram.

Блондинка зняла себе під час того, як їй робили масаж обличчя.

"Оскільки у нас Ксенія Павлівна відлітає відпочивати, ми готуємо шкіру до сонячної інсоляції, зволожуємо її, щоб Ксенія була богинею", - пояснила косметолог.

"Я думала, куди ще красивіше, а тут - раз! Виходить ще крутіше можна бути, так? ",- поцікавилася дружина "кварталівця".

"При правильних постійних уходах, можна виглядати в 70 на 25", - відповіла косметолог.

Публікації не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Варто зазначити, що Ксенія Кошова давно співпрацює зі студією "Квартал 95". Вона відшиває сценічні вбрання для різних програм продакшену.

У бренду Ксенії налагоджено власне виробництво.

Часто її вбрання можна побачити на зірках "Жіночого кварталу". Коли всі учасниці шикуються на "лінійку". Під кожну з 14 зірок індивідуально створюється плаття і плюс іноді ще пару ігрових образів.

Нагадавши, Кошовий з "Кварталу 95 "емоційно відреагував на критику його зовнішності:"Харя вже не влазить".

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