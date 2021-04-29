Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець розповіла про зміни в житті, тепер у неї з'явилася ще одна робота

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Олена Кравець, яка все життя працює в студії "Квартал 95", нещодавно здивувала користувачів заявою, що скоро українці побачать її в абсолютно новому амплуа. У своєму мікроблозі в Instagram телезірка розповіла подробиці, опублікувавши чарівне фото в яскравому вбранні. "Ну все, вже можна. Ділюся з вами новиною!",- заінтригувала зірка.

На новому знімку Олена з'явилася в яскраво-рожевому подовженому піджаку, під яким видно білу кофтинку, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Актриса розповіла, що стала однією з ведучих нового шоу на телеканалі "1+1", яке вийде в ефір вже 24 травня. За словами Кравець, вона дуже хвилюється, бо для неї це абсолютно новий досвід, але водночас пообіцяла глядачам багато всього цікавого.

"Звичайно, це виклик, оскільки в такому амплуа мене глядачі ще не бачили. Будемо обговорювати актуальні питання, я буду ділитися особистим, говорити про те, що дійсно хвилює. Чесно зізнаюся, що трохи хвилююся, але мені дуже цікаво, відчувається неймовірний кураж", - поділилася актриса.

Варто відзначити, що в новому шоу на відомому телеканалі всього буде шість ведучих, а Олена Кравець буде з'являтися в ефірі щочетверга.

Нагадаємо, Олена Кравець влаштувалася на нову роботу, що відомо: "Краще б вона повернулася в Жіночий квартал".

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