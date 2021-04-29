Дівчина похвалилася, що ці "відносини" у неї найдовші

Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова розповіла секрет про себе

Український репер Потап одружився у 2000 році на Ірині Горовій, у якої від попередніх відносин вже була дочка, Наташа, пише Politeka.net. Обидва зайнялися вихованням дівчинки, а пізніше на світ з'явився спільна дитина - Андрій.

І хоча подружжя вже розлучилося, все ж вони залишилися у дружніх стосунках.

Наташа Горова вважається прийомною дочкою репера. Дівчина веде свій Instagram. Зараз на її сторінку підписані 30,5 тисячі підписників. Красуня ділиться з шанувальниками найцікавішими деталями свого життя. Так, цього разу вона показала, що змогло завоювати її серце.

На кадрах в сторіс юна блогерка показала упаковки з печивом.

"Ніхто просто не знає, але моя любов з цим печивом триває довше всіх ваших відносин - близько 18 років", - написала вона.

А в іншому кадрі красуня показала, як розпаковує солодкість.

"Як швидко підуть дві пачки?",- запитала Наташа.

До слова зірка мережі займається спортом, і показує результати тренувань у своєму акаунті.

"Тема спорту мене почала цікавити на 2 курсі університету і саме цю тематику постів колись найбільше любили в моєму Instagram", - зізналася Горова.

Зазначимо, на початку квітня Наташа Горова в передачі "Зірковий шлях" зізналася, що розлучилася зі своїм бойфрендом, з яким зустрічалася протягом року.

Дівчина не назвала причину розставання, але висловила надію, що в майбутньому Їхні стосунки налагодяться.

"Я довіряю долі. Якщо доля - бути разом, ми будемо разом", - резюмувала красуня.

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