Популярна співачка Наташа Могилевська показала фанатам кумедні кадри зі зйомок

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, якій приписують бурхливий роман з Київським бізнесменом Олегом Рижовим, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зірка опублікувала в сторіс кумедні кадри, на яких показала, як готується до зйомок. Цікаво, що відео знімала не сама артистка, а хтось з її команди, так що вийшло, ніби її з ще однією дівчиною застукали за цікавим заняттям.

Як видно, ролик починається з того, що знімає підходить до вантажівки, який обладнаний під гримерку. На кадрах видно, що ошатна Наташа стоїть, задерши спідницю і виставивши одну ногу, а в той час, як її гример намазує цю ногу, очевидно, тональним засобом. Хоча, спочатку може здатися, що дівчина миє ноги зірки. "Давай, йди, закривай двері", - грізно каже Могилевська, а потім поспішно опускає спідницю, приховуючи ноги, і при цьому весело сміється.

Також артистка виклала кілька кадрів з цієї ж гримерці, на яких показує дівчину, яка до цього займалася її ногами. При цьому коли Наташа переміщається з телефоном до дзеркала, то її можна побачити в абсолютно несподіваному образі – з щільною маскою на обличчі, в якій є вирізи для очей і носа. Виглядає вона на цих сторіс дуже забавно.

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