Дочка відомої співачки Олі Полякової Маша показала себе після стрижки

Як пише Politeka.net, 16-річна дочка Олі Полякової вже встигла піти по стопах мами, приєднавшись до нової групи "шви". Молода красуня анонсувала новий контент від колективу, а мама допомогла з рекламою в Instagram. Але красуня не тільки розповідає про творчість в соціальних мережах, а й ділиться особистими кадрами.

Цього разу Маша показала себе з новою стрижкою. Красуня посміхалася, демонструючи волосся, які обрізала по плечі.

За добу до цього Полякова-молодша вже писала про нову зачіску. Але в той раз у красуні щось не вийшло і вона перенесла обрізання волосся.

"Стрижки не буде, але буде скоро", - написала Маша під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що 16-річна дочка Олі Полякової показала, як розслаблялася в купальнику на відпочинку в Туреччині.

Дівчина опублікувала фото, на яких вона лежить, розкинувши руки і підігнувши одну ногу, на сітці, натягнутій прямо над морем. На Маші вельми оригінальний купальник чорного кольору. Бікіні привертає увагу численними зав'язками, які перетягують талію і живіт дівчини.

Нагадаємо, Полякова вирушила підкорювати пляж з красунею-дочкою в однакових купальниках

А ще Politeka писала, що донька Полякової вирішила показати "чесні" кадри з відпочинку

Також Politeka повідомляла, що 16-річна дочка Полякової "зірвала" з себе спідницю, похвалившись фігурою в одній білизні



