Дочка відомої співачки Олі Полякової Маша показала себе після стрижки
Як пише Politeka.net, 16-річна дочка Олі Полякової вже встигла піти по стопах мами, приєднавшись до нової групи "шви". Молода красуня анонсувала новий контент від колективу, а мама допомогла з рекламою в Instagram. Але красуня не тільки розповідає про творчість в соціальних мережах, а й ділиться особистими кадрами.
Цього разу Маша показала себе з новою стрижкою. Красуня посміхалася, демонструючи волосся, які обрізала по плечі.
За добу до цього Полякова-молодша вже писала про нову зачіску. Але в той раз у красуні щось не вийшло і вона перенесла обрізання волосся.
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"Стрижки не буде, але буде скоро", - написала Маша під фото.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри були опубліковані в сторіс Instagram.
Повідомлялося, що 16-річна дочка Олі Полякової показала, як розслаблялася в купальнику на відпочинку в Туреччині.
Дівчина опублікувала фото, на яких вона лежить, розкинувши руки і підігнувши одну ногу, на сітці, натягнутій прямо над морем. На Маші вельми оригінальний купальник чорного кольору. Бікіні привертає увагу численними зав'язками, які перетягують талію і живіт дівчини.
Нагадаємо, Полякова вирушила підкорювати пляж з красунею-дочкою в однакових купальниках
А ще Politeka писала, що донька Полякової вирішила показати "чесні" кадри з відпочинку
Також Politeka повідомляла, що 16-річна дочка Полякової "зірвала" з себе спідницю, похвалившись фігурою в одній білизні