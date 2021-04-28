Українська співачка SLAVIA, дружина відомого виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми), днями поділилася сумною новиною про розлучення

Ярослава Хома в різних інтерв'ю розповідала, що вона не відчуває підтримки від чоловіка, пише Politeka.net. Тим часом в мережі стали з'являтися чутки про швидке розлучення сімейної пари.

27 квітня SLAVIA підтвердила інформацію у своєму Instagram. У пості співачка зазначила, що за весь час існування групи DZIDZIO, вона ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, залишаючись в тіні. Однак минув час, і Ярослава вирішила заявити про себе, як про сольну виконавицю.

До слова, SLAVIA вже випустила пісню і кліп "Я тобі не мамка". В інтерв'ю "Зірковому шляху" артистка розповіла, що Михайло не привітав її з прем'єрою, і це було для неї неприємно.

Тим часом в мережі продовжується обговорення теми розлучення подружжя, і користувачі мережі навіть знаходять нові деталі. Зокрема, люди помітили схожість сина іншої співачки Олі Цибульської з DZIDZIO.

"Не хотілося б ні на що натякати, але про це вже всі говорять. Ви сина Цибульської бачили? Він вилитий Дзідзьо. Там навіть тест на батьківство проводити не треба - і так все зрозуміло. Я дуже співчуваю Славії - стільки болю витерпіти", - написала одна з користувачок мережі.

Зазначимо, SLAVIA в інтерв'ю для YouTube-каналу "Олицька" прокоментувала чутки про роман чоловіка і Олі Цибульської, а також про схожість сина останньої з DZIDZIO:

"Думаю, як це сприймає чоловік Ольги, що син його, але схожий на DZIDZIO... Мені було дуже неприємно, ще, якби Оля заперечувала, а вона грала в цю гру. Вона підливала вогонь у ці чутки...".

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