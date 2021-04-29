Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла, як проходить її відновлення після операції

Як передає Politeka.net, 35-річна актриса на своїй сторінці в Instagram розповіла, як відчуває себе на 10 день після того, як їй видалили шийну грижу хребта, в двох місцях, замінивши деякі кісткові пластини на штучні диски.

Проблеми з шиєю у зірки з'явилися через стару травму. Десять років тому Анна впала з коня під час зйомок історичного фільму. Через роки дика біль дала про себе знати з новою силою, Ганні знадобилася термінова операція.

"По-перше, я шалено рада, що зважилася на хірургічне втручання. Відразу ж після операції оніміння в руці пройшло, і це, я вас скажу, космічне відчуття після довгого періоду, коли я не могла нічого підняти, навіть власної дитини», - поділилася артистка.

Разом з тим вона зізналася, що страждання поки, на жаль, не закінчилися.

«Але не все так райдужно, як здається на перший погляд… Моя рука, де не правильно поставила медсестра катетер болить досі. Гематома ще не пройшла", - зізналася вона.

Також Саліванчук зізналася, що поки не може обійтися без уколів знеболюючого.

"Намагалася кілька днів терпіти, але це було дуже погана ідея. Біль нестерпний. Але лікар каже, що це в рамках норми і реабілітація йде за планом. І навіть краще! Так як шрам швидко затягується і скоро буде зовсім не помітний", - розповіла вона.

Саліванчук подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий час.

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