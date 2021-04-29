Відомий український співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, поміркував про дівчаток з вусами і поділився важливим спостереженням

Як пише Politeka.net, Дантес успішно поєднує роботу блогера і співака. Артист часто стає гостем різних шоу. Зокрема, нещодавно співак виступив в "Ліпсінк батл", а також знявся з дружиною у випуску"Орел і решка".

Зараз на його сторінку в Іnstagram підписані 636 тисяч користувачів мережі. В одній з останніх Stories Дантес постав в чорній толстовці і моднявій кепці. Артист вирішив поміркувати про вуса у дівчат.

"Підтримую всіх дівчаток, у яких ростуть вуса, але під тиском патріархального суспільства їм доводиться розлучатися з ними", - підписав неоднозначне відео Дантес.

Артист чомусь впевнений, що живе в патріархальному суспільстві, яке "тисне на вуса" деяких дівчаток. В Україні хоч і негласно все ж глибоко матріархальне суспільство, в якому лідируюча роль належить жінкам, особливо матерям сімейств.

"Важливе спостереження - в боротьбі за рівні права ми упустили, що у дівчаток теж ростуть вуса, у деяких, але ми чомусь стараемя цього не помічати. Давайте помічати і говорити - нічого страшного, ми приймаємо тебе такою, як ти є, не бійся", - сказав співак, поділившись думкою про рівні права.

Хто розуміє різницю між фліртом, приниженням і нормальним спілкуванням, ніколи не буде піднімати теми, які можуть бути болючими і неприємними.

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