Мама Дана Балана Людмила зачарувала публіку незвичайним сміливим образом, виклавши фото в соцмережу

Як повідомляє Politeka.net, Людмила Балан - зіркова матуся молдавського музиканта Дана Балана. Жінка просто підкорила українського глядача своєю появою на шоу "Голос країни". Вона зібрала величезну аудиторію у своєму Instagram, де тепер часто радує публіку яскравими фото і відео. Так, нещодавно мама Люда перехворіла на важку форму коронавірусу, лікарі рятували її життя в реанімації, так що тепер телеведуча і співачка приходить до тями.

У своєму мікроблозі жінка опублікувала яскраве відео, в якому показала фрагменти свого життя після хвороби. За словами Людмили, вона багато переосмислила, і тепер намагається навчиться і спробувати щось нове. Так, на відео можна побачити, як вона катається верхи на коні і на верблюді, бігає по пляжі в рожевому купальнику, весело танцює на яхті і взагалі радіє життю.

У підписі до ролика Балан написала: "після covid важко бути активним, але, коли ти думаєш, що життя може обірватися раптово, тобі хочеться спробувати щось цікаве. Я пробувала кайтсерфінг, віндсерфінг, сідло, кінь... і все це поліпшило мій емоційний стан, але також і мій фізичний стан. Неважливо, скільки вам років і де ви живете. Вчитися новому ніколи не пізно". Користувачі в захваті від пригод цієї дивовижної жінки, її засипають компліментами в коментарях до публікації.

Нагадаємо, Мама Дана Балана Людмила після реанімації с ковідом і боротьби за життя показала, якою була раніше: "Дуже переживали".

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