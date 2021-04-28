Відома українська Наталія Могилевська показала нове відео, розсмішивши українців

Як пише Politeka.net, Наталя Могилевська тішить своєю творчістю українців не лише на сцені, а й активно розвиває соціальні мережі. Красуня вирішила не обходити стороною Тікток, в якому створюють часто смішні короткі відео.

Так, Наталя опублікувала ролик з відомим українським співаком Ivan NAVI. Хлопець чіплявся до Могилевської, запропонувавши красуні їжу на підносі. Артистка взяла жменю з тарілки і кинула в "кривдника". Після цього зірка не так "жорстко" реагувала, дозволивши поцілувати себе в щоку.

"Ну може трохи", - написала Наташа Могилевська.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це вже ніяка не дитинко", "Йоу", "Привіт", "ти запізнилася", "Хех, дитинко", "ти топ".

Ми писали, що відома українська співачка Наталія Могилевська прийшла в жах від результатів свого невеликого експерименту.

Нещодавно співачка запропонувала всім, хто втратив роботу під час локдауну надіслати резюме їй на кілька цікавих вакансій.

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