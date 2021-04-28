Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", розповіла, що її рятує від стресу й апатії

Анна з п'яти років займається спортом, передає Politeka.net. За цей час вона досягла великих висот і стала справжньою українською гордістю.

Однак, як і всім людям Анні властиві деякі слабкості. Про це гімнастка розповіла в одному зі своїх останніх постів в Instagram. На фото вона позувала у ванній з квітами.

"Стрес і апатія, на жаль, часто супроводжують мене по життю. Багато радять в таких випадках зайнятися спортом. Але я і так в цій справі все своє життя, тому такий варіант не підходить. Ділюся з вами речами, які дуже мені допомагають", - зізналася Різатдінова.

Далі красуня розповіла, що їй допомагає. Зокрема, стрес прибирає йога, яка поліпшує контроль над розумом і тілом.

Також спортсменці допомагає робота, адже при великій зайнятості немає часу на апатію. Крім того, Різатдінова допомагає собі простим аркушем паперу, на якому пише, що її турбує, в чому причина і що потрібно для щастя. Після цього приходить ясність.

Зірка рекомендує і усамітнюватися, давати собі час у всьому розібратися під повільну музику.

Від стресу і апатії допоможе позбутися перезавантаження, виїхавши в інше місце на кілька днів; і перегляд улюбленого фільму з морозивом.

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