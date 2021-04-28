Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників кумедним фото з телефоном в руках

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Нещодавно зірка разом з учасником своєї команди перемогла в шоу "Голос країни", а тепер нагадала фанатам про свій сольний концерт, який відбудеться вже на початку літа.

У своєму Instagram Надя опублікувала цікаве фото з телефоном в руках, на якому з'явилася в сміливому образі. Красуня відображена в тьмяній кімнаті, вона сперлася на стіну і говорить телефоном. Перед камерою Дорофєєва з'явилася у вузьких світлих лосинах, які красиво підкреслили довгі стрункі ніжки, і короткому світлому топі, а зверху на плечі накинула білу кофтинку. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до фотографії Надя написала: "Це я. Дзвоню дізнатися, чи не забув ти купити квиток на концерт dofamin. Київ, 5 червня". Користувачі тут же почали обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Вже купила", "Довгонога ікона стилю", "Дуже красива, не забули", "Таку атмосферу не можна пропустити", "Походу дзвінок Я пропустив", - пишуть користувачі в коментарях до фото.

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