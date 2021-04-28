Відомий український ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник, відправився на відпочинок з сім'єю

Відомо, що ведучий перебуває у шлюбі з красунею-Христиною з 2010 року і пара виховує трьох синів, повідомляє Politeka.net. Так, у подружжя кілька років тому народилися Іван і Дмитро, а у 2020-му - малюк Олександр.

Днями велике сімейство вирушило на відпочинок на Мальдіви. Щасливі батьки показують себе і своїх дітей у всій красі.

Христина продемонструвала струнку фігуру, і це попри три перенесені вагітності. Красуня позувала в зеленому купальнику біля басейну, витягнувши руку вгору.

"Гаряча матуся", - підписала фото дружина телеведучого.

За п'ять годин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі оцінили за достоїнством фігуру матері трьох дітей.

"Ваууу 🔥 ну це @vogueparis 👏", "А це взагалі законно мати таку фігурку з трьома дітками ?) 😍 ", "Христина, ви шикарна дівчина, мама, дружина😍", " добре виглядаєте, як для мами 3х діток 😍", " чудова форма! Хороший приклад для інших жінок. 🔥 🔥 🔥 👏 😍 ", "Як вам вдається мати таку фігуру після трьох пологів? Це генетика чи займатися спортом регулярно в залі?".

Пізніше Христина опублікувала ще одне фото в іншому, більш яскравому купальнику. Дружина Григорія Решетника зробила селфі, направивши телефон на дзеркало.

"Мальдівська дівчина", - написала вона і теж зібрала компліменти.

"👏 👏 👏 👏ви у відмінній формі"," гаряча мама", - написали користувачі мережі.

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