Відомий український співак Арсен Мірзоян, який став фіналістом шоу "Маска" в образі Дракона, звернувся до шанувальників

Арсен Мірзоян став завойовувати популярність після своєї участі в шоу "Голос країни" у 2011 році, пише Politeka.net. Хоча артист зайняв лише четверте місце, все ж він запам'ятався глядачам, завдяки своєму "бунтарському" характеру.

Зараз співак продовжує будувати кар'єру, а у 2020 році навіть отримав звання Заслуженого артиста України.

Кілька годин тому у своєму Instagram співак оголосив шанувальникам важливу новину. Мірзоян підготував для них подарунок - нову пісню.

На закріпленому фото Мірзоян позував у всьому чорному - футболці, піджаку і брюках.

"Я, # арсенмірзоян офіційно нагадую, що прем'єра пісні #12мовхристосвоскрес відбудеться 1 травня на #youtube - каналі @ponomaryovoleksandr", - написав співак.

За дві години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Класно! ☺ Чекаємо! ❤ ", "😊 👏",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян народився 20 травня 1978 року в Запоріжжі. 12 років майбутній артист пропрацював майстром дільниці на заводі "Запоріжсталь".

Відомо, що у 2000 році артист повністю втратив слух на ліве вухо, у 2004 - на праве. Однак лікарі завдяки протезуванню повернули йому можливість займатися музикою.

Зараз Мірзоян живе в Києві разом з другою дружиною, співачкою Тонею Матвієнко.

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